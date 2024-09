Ue: Tridico (M5S), ‘tassa unica sui capitali per tagliare imposte sul lavoro’

13 Settembre 2024

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “La sentenza della Corte di Giustizia europea sui tax ruling applicati alla multinazionale Apple in Irlanda impone un ripensamento del quadro europeo per le politiche fiscali. È ormai ineludibile una riforma fiscale che punti su tre grandi priorità: l’armonizzazione fiscale fra i Paesi membri, la lotta all’elusione ed evasione fiscale e la riduzione della burocrazia per le imprese. Ci auguriamo che la futura Commissione europea proceda in questa direzione auspicata non solo dall’opinione pubblica, ma anche dalla stragrande maggioranza delle imprese europee che soffrono un carico e una complessità fiscale troppo elevata”. Così Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo e presidente della commissione per le Questioni fiscali del Parlamento europeo, durante il suo intervento alla “Platform for tax good governance” che si è tenuto a Bruxelles.

“Questa riforma europea dovrebbe prevedere una sola dichiarazione fiscale per le società e una base imponibile europea – ha proseguito -. La redistribuzione degli utili da tassare potrebbe avvenire secondo una formula basata sul luogo in cui le società realizzano il fatturato, dove hanno dipendenti e dove hanno beni materiali. Così facendo potremmo ripartire i benefici fiscali in relazione all’attività economica reale in ciascuno Stato membro e rendere sostenibile il welfare europeo messo in crisi dall’intelligenza artificiale e dai cambiamenti tecnologici nel settore produttivo e industriale”. “Con una tassa unica europea sui capitali potremmo abbassare le tasse sul lavoro”, ha concluso Tridico.