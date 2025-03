Ue: Unirai, ‘Prodi si scusi pubblicamente’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Solidarietà alla collega Lavinia Orefici offesa e umiliata per aver fatto una semplice domanda. Dispiace che Prodi non si sia scusato pubblicamente. Unirai condanna con fermezza sia l’atteggiamento maschilista sia l’accusa alla collega di ‘fare politica in modo volgare’. Chiunque veda la registrazione può capire cosa sia stato davvero volgare”. Lo afferma il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai.