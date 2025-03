Ue-Usa: Alfieri, ‘Meloni con Trump e Vance contro Europa, errore che Italia pagherà’

28 Marzo 2025

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni sta dalla parte di Trump e di Vance che attaccano l’Europa, proprio nel momento in cui l’Ue dovrebbe fare fronte comune rispetto alla sfida dei dazi, alla costruzione della difesa europea e al raggiungimento del cessate il fuoco in Ucraina. Quella della Premier di poter salvare l’Italia dai dazi americani negoziando per conto suo con l’amministrazione Usa è una pia illusione: non ci si salva se non insieme. E’ un errore grave di cui l’Italia purtroppo rischia di pagare le conseguenze”. Lo dice il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo del Pd nella Commissione Esteri e membro della segreteria dem.