Ue-Usa: Magi, ‘Salvini annuncia Italexit da Europa e commissaria Meloni’

28 Marzo 2025

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Matteo Salvini oggi annuncia che l’Italia esce dall’Europa schierandosi con gli Usa di Trump e, contemporaneamente, caccia Meloni da Palazzo Chigi e Tajani dalla Farnesina autoproclamandosi rappresentante unico del governo italiano nei rapporti con l’amministrazione americana, tanto da pianificare una visita di Stato negli Usa. In pratica, una Italexit e una Melonexit in un solo Tweet. Ovviamente, tra chi soffia sui venti di guerra, non cita Putin che continua a bombardare. Meloni, che ieri è stata al vertice dei volenterosi, è contenta di essere stata commissariata dal suo vice?”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.