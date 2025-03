Ue-Usa: Nardella, ‘Meloni sta con Vance ‘che odia salvare Europa’, torna tutto’

28 Marzo 2025

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Andiamo per ordine: 3 giorni fa il Vicepresidente Usa Vance scrive un una chat riservata che ‘odia salvare l’Europa’. 2 giorni fa Trump conferma la definizione di noi europei come ‘parassiti’. Ieri Giorgia Meloni in un’intervista dice ‘Vance ha ragione’. Torna tutto no?”. Lo scrive Dario Nardella sui social.