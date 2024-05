Ue: Vàrhelyi, ‘Global Gateway sostiene settore privato per sviluppo economia’

22 Maggio 2024

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Global Gateway è la soluzione dell’Ue per sviluppare l’economia. Stiamo investendo in piani specifici che mirano a rafforzare il commercio nel settore privato. Abbiamo mobilitato 50 miliardi, 16,2 nei Balcani occidentali, abbiamo finanziato collegamenti fra Italia e Mar nero, via ferroviaria, un corridoio di oltre 3000 chilometri. Tramite questi investimenti stiamo sostenendo la transizione verde nella regione per garantire l’allargamento di questa realtà”. Lo ha detto il commissario europeo per le Politiche di Vicinato Olivér Vàrhelyi in un videomessaggio trasmesso al seminario “Global Gateway Ue e Settore Privato – Sfide e opportunità per il sistema Italia” in corso alla Farnesina.

“Nelle regioni del Mediterraneo abbiamo realizzato il primo cavo sottomarino energetico fra Italia e Tunisia, in questo modo colleghiamo i Paesi africani all’Unione Europea. Nell’Europa orientale abbiamo stanziato quasi 10 miliardi di euro per collegare la Georgia con l’Unione Europea. Il finanziamento pubblico è fondamentale per lo sviluppo della tecnologia così come è importante il settore privato. Stiamo cercando di facilitare l’accesso al credito”.