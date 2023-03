Ue: via libera Camera a risoluzione maggioranza e parte Terzo Polo**

Marzo 22, 2023

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Via libera della Camera alla risoluzione presentata dalla maggioranza in vista del prossimo Consiglio europeo dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il documento, approvato con due distinte votazioni, in una parte ha avuto l’ok anche del Terzo Polo. Quest’ultimo ha visto approvate parti della sua risoluzione sulle quali il governo aveva dato parere favorevole. Bocciate invece quelle di M5S, Pd e Alleanza Verdi Sinistra. Il testo della risoluzione di maggioranza approvata, su richiesta del leghista Stefano Candiani, verrà trasmesso alla Commissione e al Parlamento europeo.