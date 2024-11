Ue: Zingaretti (Pd), ‘una nuova maggioranza? Faremo i conti con incursioni da destra’

23 Novembre 2024

Roma, 23 nov (Adnkronos) – “Dobbiamo abituarci all’idea che probabilmente non esisterà più una maggioranza stabile, definita. Per colpa delle furbizie di Weber ogni volta faremo i conti con le incursioni della destra nazionalista che tenta di far arretrare l’Europa”. Lo dice Nicola ZIngaretti al ‘Corriere della sera’ sulla nascita della nuova Commissione Ue.

“Mai nella storia europea del resto i nazionalisti hanno avuto circa 200 deputati e così tanti governi a destra. Cosa dovremmo fare? Dopo Trump regalargli l’Europa? Non ci penso proprio”, spiega l’europarlamentare del Pd.

“Il Ppe ignaro o complice sta tradendo la sua tradizione europeista, anche per la fragilità di leadership pensa più a vivacchiare nel presente che non a essere protagonista della costruzione del futuro. Sottovaluta la pericolosità del disegno dei nazionalisti di sovvertire l’impianto stesso del processo europeo. Ci hanno lasciato da soli a presidiare questo fronte. Confido che i colleghi di Forza Italia facciano pesare la propria forza come credo abbiano fatto in queste settimane”, dice Zingaretti.