Ue: Zoppas (Ice), ‘Global Gateway grande opportunità per aziende italiane’

22 Maggio 2024

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “300 miliardi di euro entro il 2027 rappresentano grandi opportunità per le aziende italiane. Guardiamo con interesse alla diplomazia della crescita. Alimentare l’export ha un beneficio anche sull’occupazione e anche per questo guardiamo con interesse al progetto Global Gateway, che riguarda settori di investimenti in cui l’italia è leader. I nostri imprenditori vogliono essere presenti in questo progetto, di cui 150 miliardi vanno all’Africa, dove noi, con il piano Mattei, ci siamo posti come porta verso questo continente”. Lo ha detto il presidente dell’Ice Matteo Zoppas al seminario “Global Gateway Ue e Settore Privato – Sfide e opportunità per il sistema Italia” in corso alla Farnesina.