Uffizi: Schmidt, a gennaio +25% visitatori rispetto anno record 2019**

Febbraio 6, 2023

Firenze, 6 feb. – (Adnkronos) – “Il buon giorno si vede dal mattino: a gennaio le Gallerie degli Uffizi sono state complessivamente visitate da 282.532 persone, un numero che non rappresenta soltanto il 109,7% in più dell’afflusso nello stesso mese dello scorso anno, ma il 27,6% in più del gennaio 2019, che è stata l’annata del record storico di presenze, circa 4,4 milioni. Il nostro attuale obiettivo è quello di battere il nostro stesso record: in base a questi numeri sembra che siamo partiti col piede giusto. E lo testimoniano anche quelli della domenica gratuita di ieri: 9.902 persone alla Galleria degli Uffizi; 7.653 a Boboli; 6.236 a Palazzo Pitti, per un totale generale di 23.791”. Lo ha detto oggi a Palazzo Pitti il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, nel corso della presentazione della grande mostra “Eleonora di Toledo e l’invenzione della corte dei Medici a Firenze”.