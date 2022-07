UlisseFest, al via la giornata di chiusura della Festa del Viaggio di Lonely Planet

Luglio 18, 2022

(Adnkronos) – Ancora tanti ospiti per questa ultima giornata di UlisseFest – la festa del viaggio di Lonely Planet: Max Casacci, David Monacchi Telmo Pievani, Omar Di Felice, Sergio Ramazzotti, Antonio Pascale, Claudio Visentin, Anselmo Roveda, Pietro Del Soldà

Alle 17 in Piazza Collenuccio ascolteremo racconti della foresta amazzonica dalla voce dell’ideatore della Sonosfera David Monacchi intervistato da Stefania Parmeggiani insieme a Max Casacci, fondatore dei Subsonica.

Pietro Del Soldà farà un elogio dell’avventura – alle 17.30 in Piazza del Popolo. Il viaggio che ha spazzato via molte certezze, quell’incontro erotico tanto intenso da far scoprire il vero piacere. Le avventure fanno saltare gli schemi e ci indicano chi siamo davvero.

Andremo in Scozia con Claudio Visentin, direttore della Scuola del Viaggio, e con Anselmo Roveda seguendo il fascino dei fari della famiglia Stevenson tra luoghi reali e immaginati – alle 19 in Piazza Collenuccio. Modera Sergio Bestente.

Secondo una consuetudine del Festival gli artisti che si esibiscono la sera dialogano con un critico musicale e John Vignola intervisterà con Goran Bregović.

Alle 20 in Piazza del Popolo si terrà l’incontro Viaggiare sì, ma come? un incontro tutto al femminile, per interrogarci su come fare scelte di viaggio in armonia con l’ambiente: ne parliamo con Viola Migliori di Evaneos, Silvia Russello e Federica Figliuolo di Hikers Italia, Linda Ronzoni e Silvia Gottardi di Cicliste per caso. Modera la giornalista Doris Zaccone.

Antonio Pascale legge Jack Kerouac nel centenario della nascita – alle 21 in Piazza Collenuccio – un viaggio tra le pagine dello scrittore simbolo della Beat Generation, autore del romanzo che ha segnato le esperienze e le aspirazioni di un’epoca, On the road.

Alle 21 in Piazza del Popolo, l’impresa di un ciclista estremo al Polo Nord e le ricerche di un fotoreporter: due viaggi per sensibilizzare su cambiamenti climatici prossimi al limite di guardia. Con Sergio Ramazzotti (Parallelozero) e Omar Di Felice, campione di ultracycling. Modera Marco Boscolo.

A chiudere questa quinta edizione del festival – alle 22.30 in Piazza del Popolo – suoni terrestri, atmosfere ultraterrestri: ci immergiamo nelle immagini, parole e suoni del leader dei Subsonica Max Casacci. Una stupefacente immersione sonora, visiva, narrativa, tra i segreti del Pianeta.

Programma completo su Ulissefest.it