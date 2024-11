Umbria: Conte mercoledì a Terni per ribadire no M5s a inceneritore

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “La destra ha dichiarato di voler costruire il terzo inceneritore a Terni, un atto semplicemente folle. Il Movimento 5 Stelle non lo permetterà, né a Terni né nel resto dell’Umbria. A ribadirlo sarà anche il presidente Giuseppe Conte, mercoledì 13 novembre alle ore 14.30, in occasione del presidio organizzato in via del del Flagello 10 all’altezza del percorso ciclopedonale Lungonera”. Si legge in una nota del Movimento 5 stelle Umbria.

“La stagione dell’incenerimento deve essere superata in favore di una gestione efficiente incentrata sul massimo recupero di materia per evitare di alimentare le discariche già esistenti e la realizzazione di nuove”, concludono.