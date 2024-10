Umbria, Marchetti: “Ricerca AdnKronos conferma, tema sicurezza il più sentito a Perugia”

31 Ottobre 2024

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – Siamo di fronte a una ricerca “che risulta particolarmente rilevante e utile, soprattutto per la sua capacità di evidenziare le priorità dei nostri concittadini. Comprendere le loro necessità è imprescindibile, difatti stiamo portando avanti un dialogo costante e fattivo con le associazioni di categoria, con i commercianti, gli imprenditori, artigiani, operai, disoccupati e studenti”. Lo dice Riccardo Augusto Marchetti segretario regionale della Lega Umbria e responsabile enti locali del centro Italia, commentando il monitoraggio, condotto da Andkronos attraverso la piattaforma SocialData, che ha analizzato le conversazioni online e social riguardanti l’Umbria nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 23 ottobre 2024. Il report ha considerato 1,9 milioni di conversazioni e 60,2 milioni di interazioni, offrendo una visione approfondita sui temi più discussi e sul sentiment delle due principali province, Perugia e Terni.

“Noi -dice il politico di Città di Castello- abbiamo raccolto le crescenti preoccupazioni dei cittadini di Perugia per quanto riguarda il tema della sicurezza, un timore confermato anche dai dati raccolti da Adnkronos, e che risulta più che comprensibile dato che nelle cronache locali ormai quotidianamente da sei mesi a questa parte vengono raccontati episodi di criminalità e spaccio”. Per Marchetti “altrettanto significativi sono i temi dell’economia e del lavoro. In Umbria, grazie alle azioni incisive messe in campo dall’attuale Giunta regionale a trazione Lega, i dati sul lavoro non solo sono rassicuranti, ma spesso risultano superiori alla media nazionale: un segnale che testimonia il lavoro fatto e ci indica di proseguire sul percorso intrapreso affinché la nostra regione possa essere sempre più produttiva ed economicamente forte”.

“Quanto emerso dalla ricerca evidenzia le stesse priorità che ho modo di riscontrare ogni giorno confrontandomi in maniera diretta con la nostra comunità”, conclude il dirigente regionale del partito di Matteo Salvini.