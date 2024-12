Umbria: Meloni chiama Proietti, presto incontro a P.Chigi**

5 Dicembre 2024

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiamato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, per rivolgerle “le proprie congratulazioni e un cordiale augurio di buon lavoro dopo il suo insediamento”. Meloni ha invitato Proietti a Palazzo Chigi per un incontro in cui affrontare i temi di interesse comune e generale.