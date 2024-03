Umbria: Pd, ‘firma accordo coesione inizio campagna elettorale’

Marzo 9, 2024

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni della presidente del Consiglio fanno venire in mente ‘The Truman show’. Meloni parla di rimettere l’Umbria al centro dell’Italia: stanno governando loro da cinque anni con la presidente Tesei, ne sono consapevoli? La firma odierna dell’accordo per lo sviluppo e la coesione è soltanto la prima tappa di una campagna elettorale che Tesei evidentemente ha già iniziato. Senza dimenticare che si vota anche a Perugia. Ora come in Abruzzo, con la grottesca vicenda del finanziamento della Roma-Pescara, inizieremo, anche in Umbria, ad assistere a questo giochino delle tre carte sui fondi europei”. Lo affermano Marina Sereni, responsabile Pd per la Salute e la sanità, e Camilla Laureti, responsabile del partito per le Politiche agricole.

“È bene ricordare poi -aggiungono- che appare ancora avvolto nel mistero il destino del raddoppio della Orte-Falconara. Alla presidente del Consiglio, che ricorda l’importanza delle infrastrutture come fattore per abbattere le disuguaglianze, dal suo Governo per altro accresciute, ricordiamo che la più grande di tutte le disuguaglianze è quella che nella nostra regione registriamo da tempo: il diritto alla salute non più garantito a tutti. Liste d’attesa infinite, cittadini fragili costretti al ‘turismo sanitario’ all’interno della regione per poter avere una visita o un esame specialistico, la mobilità passiva verso le altre Regioni in grande aumento, la mancanza drammatica di personale nella maggior parte delle strutture e nel territorio: forse sfugge a Meloni che dopo cinque anni di governo della destra la sanità pubblica umbra è al collasso e che non basterà la loro propaganda per dare risposte ai bisogni dei nostri concittadini”.