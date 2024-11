Umbria: Proietti, ‘io civica, qui tutti d’accordo al di là dinamiche nazionali’

13 Novembre 2024

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Il simbolo di Azione presente in liste civiche, Italia Viva non è presente ma ci sono candidati in liste civiche”. Così Stefania Proietti, candidata del centrosinistra in Umbria, a Porta a Porta su Rai1. “Chiusura senza leader? Con noi i leader ci sono stati tanti in questi giorni e ci saranno anche il giorno della chiusura ma al mattino perchè nella serata saranno in Emilia Romagna. Io sono civica, non ho tessere di partito e forse per questo c’è stata questa chiamata unitaria che ha messo tutti d’accordo indipendentemente da quello che avviene a livello nazionale: stavolta l’Umbria ha una sua storia”.