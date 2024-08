Umbria: Proietti, ‘vogliamo costruire esempio per Italia’

18 Agosto 2024

Perugia, 18 ago. (Adnkronos) – “Vogliamo dare la speranza che attraverso una grande partecipazione sapremo costruire un’Umbria che svetta e diventa esempio per il nostro Paese”. Lo ha sottolineato Stefania Proietti, sindaca di Assisi e candidata alla presidenza della Regione per il centrosinistra alle prossime elezioni, nel corso di una conferenza stampa a Perugia.

“Patto Avanti -ha spiegato- ha avuto la pazienza di aspettare circa un mese questa mia tortuosa decisione, chiamando una figura che amministra non iscritta ad alcun partito. Credo che questo segni un’evoluzione anche per tante persone che non sono andate più a votare, perchè magari non si ritrovano esattamente in un unico partito, ma che invece si ritrovano in quella cornice, in quella piattaforma aperta. Sono già passata per tre elezioni di questo tipo” e questa è “l’unica regione in cui viene candidata una figura civica”

Proietti ha quindi assicurato che “promuoverà grandi occasioni di partecipazione”, per “una campagna elettorale la più partecipativa possibile”, perchè “Patto Avanti è una grande piattaforma civica apertissima alle migliori energie della società civile, della nostra regione”. Questo intorno ad “alcuni punti programmatici inequivocabili, cardini e pilastri: diritto alla salute, cura del creato, la cura delle persone, il prendersi cura di ogni persona, soprattutto dei più fragili, la centralità della vita, di chi è più fragile, il paradigma dell’accoglienza in tutti i sensi, lo sviluppo innovativo e sostenibile”. Obiettivi che trovano come punto di riferimento il Cantico delle creature di San Francesco, un vero e proprio “manifesto” programmatico.