Umbria: Schlein, ‘felice ampia coalizione attorno a Proietti’

30 Agosto 2024

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Stiamo per affrontare una sfida importante per il futuro dell’Umbria e sono felice ed entusiasta di sostenere con tutto il Pd la candidatura della sindaca di Assisi, Stefania Proietti. Una candidatura di elevatissima qualità che siamo convinti possa scrivere una pagina di futuro migliore per l’Umbria. E sono felice della coalizione ampia che la sostiene e che queste forze, pur nella loro diversità, sono andate da lei per chiederle una disponibilità che con generosità ha voluto dare”. Così Elly Schlein a margine della festa dell’Unità a Terni. Dialogherebbe anche con il sindaco di Terni per battere la destra? “No”, risponde sorridendo la segretaria dem alla domanda su Stefano Bandecchi.