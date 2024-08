Umbria: Schlein, ‘preziosa unità forze alternative a destra’**

30 Agosto 2024

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Qui in questa regione è successa una cosa preziosa: le tante forze alternative alla destra sono andate insieme a chiedere alla sindaca di Assisi di mettersi a disposizione per un progetto condiviso in Umbria”. Così Elly Schlein alla festa dell’Unità a Terni.