Umbria: Tarquinio, ‘grazie a Proietti per candidatura’

17 Agosto 2024

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Credo proprio di non essere l’unico a conoscere e apprezzare il legame specialissimo e appassionato che unisce Stefania Proietti ad Assisi. Penso che solo l’amore altrettanto grande che ha per l’Umbria possa eguagliarlo. E so che soltanto un generoso senso del dovere civico verso la gente e i territori del ‘cuore verde d’Italia’ sommato all’acuta coscienza dell’urgenza politica in questa fase complicata della vita della nostra democrazia hanno spinto l’attuale sindaca di Assisi e presidente delle Provincia di Perugia ad accettare la candidatura alla presidenza della Regione Umbria che le è stata offerta da un campo larghissimo di forze di progresso. Le dico grazie anch’io”. Lo afferma l’eurodeputato del Pd Marco Tarquinio.

“La sua candidatura -aggiunge- è davvero una candidatura ‘per’. Per la sua gente umbra. Per una terra ricca di luoghi preziosi che è molto di più della somma delle sue straordinarie parti. Siamo amici e ci stimiamo, condividiamo impegni e speranze. In tante occasioni sono stato lieto di poter sostenere la voce e i gesti di dialogo e di pace e la buona amministrazione di Stefania Proietti. Oggi persino di più. Stefania Proietti sa che cosa serve all’Umbria, ha valori e ideali saldi, vive a maniche rimboccate. Le umbre e gli umbri lo sanno”.