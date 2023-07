Un piatto di pasta contro la povertà, Lidl al fianco di Banco Alimentare

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – Lidl al fianco di Banco Alimentare contro l’insicurezza alimentare. L’insegna sostiene da diversi anni il lavoro di Fondazione Banco Alimentare, la Onlus che raggiunge 7.600 strutture caritative, le quali accolgono annualmente più di 1,6 milioni di persone in tutta Italia. Una collaborazione che nel mese di luglio si rafforza e prende la forma di un piatto di pasta: da lunedì 10 a domenica 23, infatti, l’Azienda donerà 0,10 euro a Fondazione Banco Alimentare per ogni pacco di pasta Italiamo venduto.

Una campagna che coinvolge diversi formati, dalle trofie agli spaghetti, fino a rigatoni e fusilli, tutti a marchio Italiamo. Questa iniziativa rientra in una collaborazione più ampia tra Lidl Italia e il Banco Alimentare, che nel 2018 hanno dato vita al progetto ‘Oltre il Carrello – Lidl contro lo spreco’. Un programma di recupero delle eccedenze che prevede un piano di ritiro quasi giornaliero e che in soli 5 anni ha salvato 31mila tonnellate di cibo, equivalenti a circa 62 milioni di pasti.

“La nostra collaborazione con Banco Alimentare va ben oltre il recupero delle eccedenze e si arricchisce ogni anno di nuovi progetti solidali – spiega Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia – Consapevoli che la povertà alimentare non si arresta nemmeno in estate, abbiamo deciso di lanciare questa nuova campagna scegliendo la pasta come sua protagonista. Crediamo infatti che un piatto di pasta non dovrebbe mancare sulla tavola di ciascuno e attraverso iniziative come questa vogliamo poter dare il nostro contributo, supportando chi tutti i giorni lavora per recuperare cibo ancora buono e distribuirlo alle persone in difficoltà”.

“È testimonianza di grande sensibilità e responsabilità – sottolinea Giovanni Bruno, presidente di Fondazione Banco Alimentare Onlus – questa ulteriore iniziativa a fianco di Banco Alimentare a vantaggio delle persone più in difficoltà. A loro e a tutti coloro che aderiranno alla bellissima iniziativa di Lidl il nostro grazie per una amicizia che si rafforza nel tempo”.