Ungheria: Bonelli mostra foto Salis in Aula, ‘per distratti che non le hanno viste’**

Gennaio 30, 2024

Roma, 30 gen. – (Adnkronos) – “Le immagini che abbiamo visto ieri sono immagini indecenti che hanno colpito tutti noi. Il gruppo Avs ritiene che oggi, da questa Aula, queste immagini debbano essere riproposte affinché arrivino anche al parlamento ungherese e anche a chi non le ha ancora viste”. Lo dice in Aula alla Camera Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, mostrando le foto di Ilaria Salis in catene e con le manette ai polsi e alle caviglie.

“Questa è Ilaria Salis in catene, un’italiana che ha le catene ai piedi alla vita ai polsi, tradotta al guinzaglio. Chiederei ai parlamentari distratti e a chi non le ha ancora viste, di guardare queste immagini inaccetabili e che offendono tutti noi”.