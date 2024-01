Ungheria: Braga, ‘in gioco civilità giuridica Ue e dignità donna’

Gennaio 30, 2024

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto al Governo di mobilitarsi per Ilaria Salis. La donna, ieri a processo con un guinzaglio e lucchetto a piedi e mani, è detenuta in un Paese guidato da un amico della premier Meloni. È in gioco la civiltà giuridica dell’Europa. E la dignità di una donna italiana”. Lo ha scritto su twitter Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.