Ungheria: Casini, ‘Italia fuori da Cpi? Una follia’

29 Aprile 2025

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Salvini non sta facendo un’azione utile in termini di consensi per la Lega e sé stesso”. Così il senatore Pier Ferdinando Casini a Tagadà su La7 sul post social con cui il vicepremier commenta l’uscita dell’Ungheria dalla Corte penale internazionale.