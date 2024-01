Ungheria: Costa (Az), ‘grave se reazione soft per non indispettire Orban’

Gennaio 30, 2024

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – ‘La presunzione di innocenza e il diritto di vedere rispettata la dignità umana in un’aula di Tribunale sono due facce della stessa medaglia e vanno affermate sempre. Modulare la reazione a seconda del grado di rapporto politico con i vertici dei Paesi che violano questi principi, significa calpestarli. Il Governo italiano chieda all’Ue l’apertura di una procedura urgente per violazione della direttiva 343/2016 sulla presunzione di innocenza, che vieta il ricorso a misure di coercizione fisica in Tribunale. Sarebbe grave se la reazione dell’Italia fosse soft per non indispettire l’amico Orban”. Così Enrico Costa, deputato di Azione.