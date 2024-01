Ungheria: Costa, ‘indecente Salis legata mani e piedi, da richiamare ambasciatore’

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Accusata di ‘tentato omicidio colposo in concorso’ Ilaria Salis in Tribunale in Ungheria è legata mani e piedi e al guinzaglio di una poliziotta. Un’indecenza, da richiamare l’ambasciatore”. Così Enrico Costa di Azione su twitter.