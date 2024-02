Ungheria: Fratoianni, ‘mercoledì a fiaccolata per Ilaria a Roma, importante esserci’

Febbraio 12, 2024

Roma, 12 feb. – (Adnkronos) – “Occorre che il sostegno dell’opinione pubblica del nostro Paese alla famiglia di Ilaria Salis prosegua. Anche perché è evidente che il governo Meloni prima se ne è disinteressato, poi ha dimostrato di non voler disturbare più di tanto il regime del suo amico Orban. Ecco perché è importante che siano tanti i cittadini romani che il pomeriggio di mercoledì 14 febbraio scendano in piazza Argentina per la fiaccolata organizzata dal comitato per la liberazione di Ilaria. Il nostro impegno per il rispetto dei diritti umani fondamentali e per il rispetto della dignità delle persone non si ferma”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.