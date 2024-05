Ungheria: Ilaria Salis in tribunale, per la prima volta senza catene e manette

24 Maggio 2024

Budapest, 24 mag. (Adnkronos) – Ilaria Salis è arrivata nel tribunale di Budapest per sua terza udienza, per la prima volta senza catene e manette, facendosi strada attraverso una grande folla, soprattutto stampa italiana e amici, che l’attendeva all’ingresso del palazzo. Accompagnata dal padre, la Salis, accusata di aver aggredito militanti dell’estrema destra, stringendo in mano un foglio di carta, si è diretta verso la sala riunioni del tribunale.