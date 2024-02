Ungheria: legali, ‘non ancora presentata richiesta per domiciliari Salis’

Febbraio 13, 2024

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – “Noi siamo i difensori di Ilaria Salis in Italia e siamo solo d’appoggio agli avvocati ungheresi, che io sappia non è stata ancora presentata”. Lo afferma l’avvocato Eugenio Losco che insieme al collega Mauro Straini tutela gli interessi della 39enne, detenuta da circa un anno in Ungheria con l’accusa di violenze che sarebbero state messe in atto nel corso di una manifestazione neonazista a Budapest dell’11 febbraio 2023.