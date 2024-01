Ungheria: M5S, informativa urgente a Meloni su Ilaria Salis**

Gennaio 30, 2024

Roma, 30 gen. – (Adnkronos) – Il M5S presenterà una richiesta di informativa urgente al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in Camera e in Senato, su Ilaria Salis, la cittadina italiana detenuta in Ungheria da quasi un anno e che rischia fino 24 anni di carcere. E’ quanto apprende l’Adnkronos da fonti del Movimento.

Per lei, l’accusa è di aver provocato lesioni aggravate nei confronti di due neonazisti nel corso delle manifestazioni del cosiddetto ‘Giorno dell’onore’, a Budapest. La richiesta delle procura era di 11 anni di detenzione, nel caso in cui la maestra 39enne si fosse dichiarata colpevole, ma Ilaria Salis si è sempre detta estranea ai fatti, e lo ha ribadito anche ieri, nel corso dell’udienza, durata 3 ore e mezza, alla quale Salis ha dovuto prendere parte ammanettata, ai polsi e ai piedi, e in catene.