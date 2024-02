Ungheria: Mieli (Fdi), ‘sentenza anticipata a marzo, successo del governo’

Febbraio 14, 2024

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Buone notizie dall’Ungheria sul caso che vede al centro Ilaria Salis. È stata infatti anticipata a marzo l’udienza in cui verrà pronunciata la sentenza. Un’ottima notizia che apre scenari favorevoli per un’eventuale estradizione della ragazza italiana detenuta a Budapest da un anno. Si tratta di un successo della diplomazia e del governo Meloni che con determinazione e serietà si è adoperato per risolvere la questione”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Ester Mieli, componente della commissione Esteri di Palazzo Madama.