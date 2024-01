Ungheria: opposizioni con Forza Italia e Lega chiedono Meloni in aula**

Gennaio 30, 2024

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Tutte le opposizioni (Pd, M5S, Avs, Azione, Più Europa e Iv) chiedono alla premier Giorgia Meloni di intervenire in aula sul caso Ilaria Salis. Alla richiesta di un’informativa urgente si è anche associata Forza Italia. E subito dopo anche la Lega. “Esprimo parere favorevole ma non per le motivazioni che ho sentito precedentemente”, spiega il leghista Davide Bellomo rispetto alle dichiarazioni in aula degli esponenti dell’opposizione.