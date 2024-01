Ungheria: Pd, ‘per Meloni Orban resta un modello? Governo faccia di più per Salis’**

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Orbán. Comincia occupando televisioni, asservendo giornali e magistratura, continua attaccando i diritti e trascinando in tribunale in catene militanti antifascisti. Per Meloni e Salvini resta un modello? Solidarietà a Ilaria Salis, il governo deve fare molto di più”. Così su twitter Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria nazionale del Pd.