Ungheria: Schlein, ‘governo non ha mosso un dito, Salis va riportata in Italia’

Febbraio 19, 2024

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “La destra non ha mosso un dito per mesi” per Ilaria Salis. “Forse per l’imbarazzo dell’amicizia con Putin. Noi dobbiamo continuare a insistere perché Ilaria Salis torni in Italia a scontare i domiciliari, perché lo stato di diritto deve vale per tutta l’Europa e vale per tutti i paesi europei”. Così Elly Schlein in Direzione Pd.