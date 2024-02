Ungheria: Schlein, ‘su Salis enorme ritardo governo, di dolore Nordio non ci si fa nulla’

Febbraio 5, 2024

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – Del caso Salis “il governo se n’è occupato con enorme ritardo e in modo del tutto insufficiente. Nordio ieri si è detto addolorato e sorpreso, ma i diritti di Salis sono stati lesi davanti al mondo e lei non se ne fa nulla del dolore e della sorpresa del ministro Nordio. Vediamo cosa farà il governo per fare in modo che i diritti siano rispettati. Quello che è accaduto lede anche i principi dello stato di diritto in Europa, ragion per cui è molto importante che oggi se ne occupi il Parlamento europeo qui a Strasburgo. Noi chiediamo venga riportata in Italia” ed “è quel che chiediamo al governo di fare”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a ‘L’aria che tira’ su La7.

“Ho trovato abbastanza imbarazzante che, nel momento in cui tutta Italia si aspettava che Giorgia Meloni ponesse con grande forza la questione” Salis “al suo alleato Orbàn, “la notizia in realtà fosse che lei è pronta ad accoglierlo a braccia aperte nel suo gruppo europeo. Certo lei può farlo perché le sue braccia non sono incatenate come quelle di Ilaria Salis”.