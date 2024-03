Ungheria: Smeriglio (Avs), ’12 marzo a Strasburgo conferenza stampa per Ilaria Salis’

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – “Per fare il punto sulla situazione di Ilaria Salis e sensibilizzare le istituzioni europee sul caso della nostra concittadina imprigionata da un anno in via preventiva nelle carceri ungheresi, martedì 12 marzo a Strasburgo è convocata una conferenza stampa alla presenza del papà Roberto Salis”. Lo dichiara in una nota Massimiliano Smeriglio, l’eurodeputato Avs che ha organizzato la conferenza, a cui parteciperanno anche Brando Benifei (Pd), Rosa D’Amato (Verdi) e Nicola Danti (Iv).