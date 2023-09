UniCamillus, iscrizioni al corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione fino al 19 settembre

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos/Labitalia) – Martedì 12 settembre 2023 UniCamillus, l’università medica internazionale di Roma, darà a tutti la possibilità di conoscere i dettagli del corso di laurea magistrale in scienze della nutrizione umana, grazie ad un open day a cui sarà possibile partecipare sia in presenza che in diretta streaming.

L’evento avrà inizio alle ore 13.30, e prevede una scaletta molto dinamica, in cui saranno introdotti tutti gli aspetti cruciali del percorso accademico: dai docenti ai temi trattati, passando per l’iter formativo, gli sbocchi professionali e le testimonianze di coloro che si sono laureati in scienze della nutrizione umana presso UniCamillus. Per soddisfare le esigenze informative di tutti i partecipanti, la diretta social sui canali YouTube e Facebook dell’Ateneo prevede che coloro che sono connessi da remoto abbiano la possibilità di fare domande in chat in merito al programma di studi, interagendo con professori e moderatori.

Il corso di laurea magistrale in scienze della nutrizione umana di UniCamillus prospetta due anni accademici di lezioni in modalità mista, prevalentemente online, senza obbligo di frequenza e con sessioni registrate, in modo da rendere il corso compatibile con gli impegni quotidiani degli studenti: trattandosi di un corso di laurea magistrale, i frequentanti sono già laureati e dunque, in molti casi, si tratta anche di professionisti che hanno bisogno di conciliare carriera e studio.

L’accesso al corso è a numero chiuso, con una selezione basata sui titoli a cui possono partecipare tutti coloro che posseggono una laurea in Farmacia, Scienze Motorie, Dietistica, Scienze Biologiche, Medicina e Scienze e Tecnologie alimentari, nonché altri laureati che dispongano di 48 cfu (crediti formativi universitari) specificati nel bando.

Il panorama lavorativo a cui dà accesso il corso di laurea in Scienze della nutrizione è molto vasto, considerando che la figura del nutrizionista può trovare impiego non solo come libero professionista, ma anche nella sanità pubblica e privata, nelle aziende alimentari e farmaceutiche e per insegnare materie scientifiche, senza dimenticare la possibilità di accedere all’ordine professionale dei biologi (previo superamento dell’esame di Stato).

L’interessante spendibilità dello specialista in nutrizione rende questo mestiere ambito da molti: secondo una recentissima analisi realizzata dalla nota agenzia del lavoro Adecco, tra le professioni più desiderate dagli italiani vi è il nutrizionista, con un indice di gradimento che supera del 349% i numeri di 10 anni fa.

Un tema, quello della prevenzione sanitaria tramite l’alimentazione, che diventa sempre più centrale. “Non è da sottovalutare che i diversi aspetti dell’alimentazione e della nutrizione umana sono oggi centrali nell’obiettivo complessivo della salute”, afferma il professor Salvatore Maria Corsello, presidente del corso di laurea magistrale in Scienze della nutrizione umana di UniCamillus. “Sovrappeso, obesità, sottopeso, disturbi del comportamento alimentare e relative conseguenze metaboliche sono in costante incremento: questo rende fondamentale il ruolo del nutrizionista, con un’ampia spendibilità di questa figura, spiega ancora.

Le iscrizioni alla selezione del corso di laurea in Scienze della nutrizione umana di UniCamillus sono aperte fino alle 13 del 19 settembre 2023. Per informazioni, è possibile consultare il bando o scrivere a nutrizione.umana@unicamillus.org. Per conoscere il programma formativo e interagire con i docenti, invece, l’ateneo invita tutti gli interessati a partecipare all’open day del 12 settembre, in presenza presso l’ateneo in via Sant’Alessandro n. 8 a Roma, o in diretta streaming presso i canali Facebook e Youtube di UniCamillus.