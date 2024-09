Unicredit: Mattarella, ‘indispensabili campioni europei, ma non entro in vicende concrete’

27 Settembre 2024

Berlino, 27 set. (Adnkronos) – “È un obiettivo indispensabile per l’Unione avere campioni europei. Sulle vicende concrete di quali debbano essere”, ad esempio in riferimento alla vicenda Unicredit-Commerzbank, “non compete a me esprimermi, naturalmente, ma sulla strategia che l’Unione ha già disegnato di avere campioni europei che possano confrontarsi in maniera sperabilmente non competitiva ma collaborativa con altri campioni di altre parti del mondo, è assolutamente indispensabile. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Berlino con l’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.

“Qualche giorno fa, intervenendo all’incontro di Cernobbio, ho sottolineato -ha ricordato il Capo dello Stato- l’esigenza che emergano campioni europei in grado di reggere non dico la competizione ma il confronto con altri soggetti di altre parti del mondo. Non è un mistero che in molti settori avanzati tecnologicamente e decisivi per il futuro sono in grandissima minoranza i soggetti europei protagonisti, sono tutti settori in cui sono protagonisti in misura largamente prevalentemente soggetti di altri Paesi, di altri Continenti, di altre aeree. È quindi indispensabile che crescano campioni europei, questo d’altronde è lo sforzo che l’Unione ha fatto con la sua normativa ed è il percorso suggerito dal rapporto Draghi che è stato presentato di recente”.