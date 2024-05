Unipol: nuovo title sponsor del Forum di Milano

7 Maggio 2024

Milano, 7 mag. (Adnkronos) – Unipol ufficializza l’importante partnership con Forumnet (proprietario e gestore dell’impianto) che vede il gruppo assicurativo acquisire, in qualità di title sponsor, i naming rights del Forum di Milano. L’iconico impianto milanese assume la denominazione Unipol Forum, sulla base di un accordo pluriennale che si svilupperà da maggio 2024 a dicembre 2026, con opzione per un ulteriore anno di contratto fino alla fine del 2027. Questa title sponsorship con una delle venue più rilevanti in Italia nell’ambito dell’entertainment musicale e sportivo – parte della prestigiosa EAA European Arenas Association – permette ad Unipol di consolidare sia il proprio posizionamento di marca che la presenza attiva su Milano e si affianca alla pluriennale sponsorship di Unipol Arena a Casalecchio di Reno – Bologna. L’attivazione dei diritti di immagine e di hospitality, derivanti dall’accordo, prevede che il marchio Unipol Forum, nell’arco dei mesi di maggio e giugno, andrà a brandizzare progressivamente l’impianto milanese in tutti i suoi spazi esterni e interni.