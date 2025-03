Unità d’Italia: Conte, ‘noi patrioti oggi e sempre’

17 Marzo 2025

Roma, 17 mar (Adnkronos) – “Anche nei momenti più difficili ci siamo stretti attorno alla nostra bandiera e ne siamo usciti grazie al senso di comunità che il tricolore rappresenta e che è impresso nei valori della nostra Costituzione”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

“Battiamoci ogni giorno e in ogni luogo per quella solidarietà che non ci lascia mai indifferenti verso chi rimane indietro, schiacciato dalle difficoltà, dalle ingiustizie e dalle tante cose che non funzionano, che richiedono il nostro impegno concreto. Perché le cose si possono cambiare. Questo per noi vuol dire essere patrioti oggi, nel giorno dell’Unità d’Italia e sempre”, aggiunge il leader del M5s.