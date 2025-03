Unità d’Italia: Rampelli, ‘oggi diventi il Giorno della Riconoscenza’

17 Marzo 2025

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Nei venti della globalizzazione e dei neoimperialismi, dobbiamo ancora di più essere gelosi custodi della nostra unità nazionale, della nostra indipendenza e della nostra identità storica e culturale. Oggi, festeggiando le fondamenta della Patria, ricordiamo con riconoscenza coloro che hanno sacrificato la propria vita per liberarla dagli invasori e quanti l’hanno offerta per difenderla e consolidarla”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.

“L’omaggio migliore che possiamo tributare a questi eroi che hanno dato la vita per noi, è vivere ogni giorno -aggiunge- come se ci stessero guardando, portando avanti l’interesse italiano con realismo e senza rinunciare alla nostra identità rincorrendo le sirene del mondialismo e del villaggio globale. Il mondo si compone di inestinguibili e componibili differenze, nostro compito è valorizzarle, non uniformarle, fondandole sul rispetto di tutte le identità. Il cuore dell’Italia si è rianimato il 17 marzo del 1861, dopo decenni di sonno, a noi spetta il compito di continuare a farlo battere. Presenterò una proposta di legge per istituire in questa ricorrenza un vero e proprio ‘Giorno della Riconoscenza’, da dedicare a chi difendendo il nostro popolo ha perso la vita”.