Unità nazionale: Campione (Fdi), ‘ieri a Firenze convegno su patriote’

Marzo 18, 2023

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Ieri a Firenze nell’anniversario dell’unità d’Italia si è tenuto il convegno organizzato da Fdi ‘Patriote d’Italia’ presenti le senatrici Susanna Donatella Campione e Simona Petrucci e le deputate Chiara La Porta e Letizia Giorgianni”. Così a senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione.

“Ringrazio Francesco Torselli, Francesco Capecchi, Jacopo Cellai e tutti coloro che hanno lavorato all’iniziativa, una bella occasione per parlare di noi donne di destra, di cui non si parla mai, quasi che il mondo femminile sia di esclusiva competenza della sinistra. Abbiamo parlato di chi siamo, di quali ruoli ricopriamo e come immaginiamo la società del futuro. Un modo per creare un dialogo diretto tra politici e società. La grande affluenza al convegno e l’interesse mostrato dai presenti è il segno tangibile di una grande sensibilità al tema”.