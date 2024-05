Università: 237 laureandi da 35 Paesi per cerimonia laurea John Cabot university

9 Maggio 2024

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Lunedì 13 maggio alle ore 17 presso Villa Aurelia, Porta San Pancrazio, si svolgerà la cerimonia di Commencement dei laureati 2024 della John Cabot University, l’ateneo americano a Trastevere, nel cuore di Roma. All’evento parteciperanno 237 laureandi provenienti da 35 Paesi insieme al presidente della JCU Franco Pavoncello e al corpo docente. Interverranno anche la politologa ed ex vice ministro Affari esteri, e direttrice della rivista di Affari Internazionali Aspenia, Marta Dassù, e la senatrice eletta nella circoscrizione estera America settentrionale e centrale Francesca La Marca. A entrambe verrà conferita la laurea honoris causa.

Particolarmente importante nella tradizione americana, il Commencement organizzato dalla JCU, arrivato alla sua 51esima edizione, ospiterà le famiglie dei laureandi che per l’occasione arriveranno da tutto il mondo. L’abbigliamento sarà quello classico sia per gli studenti che per i professori: la toga e il tocco, consuetudine che oggi si sta diffondendo anche negli atenei italiani in occasione delle cerimonie per il conseguimento dei diplomi di laurea.

“Come ospiti d’onore- ha spiegato il presidente Pavoncello- abbiamo avuto il piacere d’invitare due donne che portano alto il nome dell’Italia. Da una parte un’esperta di fama internazionale in materia di geopolitica e politica estera e dall’altra una parlamentare che da due legislature fa da ponte tra gli italiani all’estero e l’Italia rafforzando i legami culturali e le relazioni tra i due Stati”.