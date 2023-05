Università: Bonafè (Pd), ‘tempesta perfetta che evidenzia incapacità destra’

Maggio 11, 2023

Roma, 11 mag (Adnkronos) – “Il caro affitti, che riguarda purtroppo non soltanto gli studenti ma anche le famiglie, non è una tematica nuova ma è esplosa oggi nella sua drammaticità a causa della mancanza di risposte della destra: una maggioranza divisa e a cui non rimane altro, come sempre in questi mesi, di addossare ad altri la propria inadeguatezza”. Lo ha detto la deputata dem Simona Bonafè a ‘Omnibus’ sul La 7.

“Il governo Meloni non ha infatti saputo contrastare con efficacia l’inflazione che ha eroso il potere d’acquisto, ha tolto risorse alle politiche abitative (dal fondo morosità incolpevole, alla garanzia mutui giovani) proprio quando la Bce ha alzato i tassi di interesse, e non sta riuscendo a spendere le notevoli risorse del Pnrr sulla casa e sugli alloggi universitari”, ha aggiunto.