Maggio 7, 2023

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “C’è una proposta facilmente attuabile: da un alto abbiamo l’esigenza di avere residenze per studenti, dall’altro uffici che si stanno svuotando per lo smart working. Perche non si cerca di riutilizzare i palazzi degli uffici per farne residenze universitarie? Senza che paghino cifre fuori mercato”. Così Carlo Calenda al Tg4.