Università: Conte, ‘risorse Pnrr a housing studenti no ad armi e munizioni’

Maggio 11, 2023

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “All’Europarlamento hanno votato la possibilità di usare fondi di coesione sociale, risorse del Pnrr, per nuove armi e munizioni: diciamo no, usiamoli per asili nido e housing studentesco”. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, intervistato da Rainews24 durante la sua visita alla ‘tendopoli’ allestita dagli studenti all’Università Sapienza.

Sul rincaro degli affitti per gli studenti, miccia di proteste in tutta Italia, “quando è venuta Meloni alla Camera – dice – gli abbiamo chiesto la ragione per cui era stato tagliato il fondo per sostenere gli affitti degli studenti all’università, ci ha risposto ‘superbonus’: non ha capito la domanda, quel fondo va rimpinguato, occorrono le risorse ma non è solo questo. Si possono offrire agevolazioni fiscali ai proprietari” degli appartamenti dati in affitto agli studenti, “per esempio, per calmierare i prezzi. Ho una certa esperienza personale, il problema degli affitti per gli studenti è atavico: anch’io non potei permettermi una singola, ma optai per una doppia per risparmiare. Ma in doppia diventa un po’ complicato studiare. Poi bisogna offrire, progettare e realizzare in breve tempo dell’housing, potendo utilizzare anche il patrimonio demaniale”. A chi gli fa notare che è la stessa proposta avanzata dal ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, “il ministro non deve proporlo – risponde – ma realizzarlo”.