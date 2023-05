Università: D’Elia (Pd), ‘oggi alla Sapienza per ascoltare gli studenti, hanno ragione’

Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag (Adnkronos) – “Questa mattina sono andata alla Sapienza Università di Roma dai ragazzi e dalle ragazze in presidio per dare loro solidarietà e vicinanza. Hanno ragione a porre in modo determinato il tema della casa e del caro affitti. È fondamentale, riguarda tante famiglie e per loro significa la negazione del diritto allo studio”. Lo scrive su Facebook la senatrice Cecilia D’Elia, capogruppo del Pd nella commissione Scuola, università, istruzione pubblica.

“Per i ragazzi è diventato difficilissimo trovare una casa. Servono più studentati, serve recuperare gli immobili abbandonati e serve, più in generale, un piano casa che affronti di petto la questione abitativa, che, dopo la pandemia e con la riduzione del potere di acquisto dei salari, è diventata un bisogno ancora più urgente per migliaia di famiglie. Invece il governo ha cancellato il fondo per gli affitti e rischia di far fallire il Pnrr, dove ci sono 960 milioni destinati proprio agli alloggi studenteschi”, conclude D’Elia.