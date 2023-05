Università: Fratoianni, ‘stupidaggini Valditara, propaganda governo si scontra con realtà’

Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Studenti e studentesse hanno colpito nel segno: infatti le loro sacrosante proteste contro il caro affitti si stanno espandendo a macchia d’olio. E la propaganda del governo di fronte alla realtà fa un tonfo clamoroso se si pensa alle stupidaggini del ministro Valditara”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, che domenica scorsa si era incontrato con gli universitari accampati davanti al Politecnico di Milano.

“Da troppo tempo grandi proprietari immobiliari e speculatori – prosegue il leader di SI – stanno giocando con la vita delle persone, sfruttando la grande richiesta di case per alzare sempre più i prezzi. Mentre contemporaneamente il diritto allo studio rimaneva sullo sfondo come un accessorio ormai démodé. Invece di un patetico scaricabarile, sport preferito dal governo Meloni, serve una risposta forte e immediata delle Istituzioni”.

“Noi siamo stati tra i pochi a proporre in questi anni un’iniziativa per calmierare i prezzi, rilanciare l’edilizia residenziale pubblica, garantire alloggi studenteschi adeguati, limitare gli affitti brevi e far pagare i grandi proprietari immobiliari con migliaia di appartamenti sfitti. Se necessario, anche acquisire da parte dello Stato il patrimonio immobiliare inutilizzato delle banche. Queste è ciò che dovrebbe essere fatto – conclude Fratoianni – subito”.