Maggio 11, 2023

Roma, 11 mag (Adnkronos) – “Solidarietà agli studenti che protestano contro il caro affitti: la politica che specula sul diritto allo studio è demagogia che serve a ben poco. Uniti per trovare soluzioni concrete come l’utilizzo dei fondi del PNRR per alloggi studenteschi accessibili”. Lo scrive su twitter Stefano Graziano, deputato Pd.