Università: Majorino (Pd), ‘governo ha preso in giro gli studenti’

Maggio 16, 2023

Milano, 16 mag. (Adnkronos) – “Il governo ha palesemente preso in giro gli studenti. Non si spiega altrimenti l’apparente pasticcio riguardo ai fondi sul caro affitti”. Così Pierfrancesco Majorino, componente della Segreteria nazionale Pd con delega al Diritto alla Casa commenta il ritiro dell’emendamento sui fondi contro il caro affitti.

“Fondi che -spiega Majorino- sono stati venduti come ‘nuovi’ nonostante fossero presenti, e semmai immobilizzati dalle scelte dell’Esecutivo nell’ambito del Pnrr, e che ora finiscono nel limbo degli annunci”. E aggiunge: “Servono, lo ripetiamo, misure strutturali fatte per dare una risposta immediata alle ragazze e ai ragazzi. Non solo. C’è bisogno, contestualmente, di un grande piano casa che parta dal rifinanziamento del fondo sostegno affitti, azzerato dallo stesso governo Meloni, e da interventi e risorse per il recupero e la riqualificazione delle case popolari”.